O Governo brasileiro informou que o saldo foi resultado de 1.694.604 contratações e 1.292.965 demissões realizadas no mês passado.

Numa conferência virtual organizada para divulgar os números do mercado laboral, Paulo Guedes, ministro da Economia do país, salientou, segundo a Agência Brasil, "mais uma vez, o vigor da economia brasileira, a resiliência da economia brasileira surpreendendo as expectativas".

"São 400 mil novos empregos, recorde para o mês de fevereiro, é o que indica que estamos, definitivamente, no caminho certo do ponto de vista da recuperação da atividade económica", completou o ministro.

O número de trabalhadores com contrato de trabalho formalizado no país atingiu 40.022.748 em fevereiro, um aumento de 1,01% face ao mês de janeiro.

O setor que registou o maior saldo positivo no que se refere a criação de novos empregos foi o dos serviços, que geraram 173.547 vagas de trabalho, seguido pela indústria (93.621) e pelo comércio (68.051).

Essa geração de empregos em fevereiro é mais do que o dobro dos 188.869 empregos criados no mesmo mês em 2020, quando o Brasil registou o primeiro caso de covid-19.

No acumulado do ano de 2021, foi registado saldo positivo de 659.780 novos empregos, decorrente de 3.269.417 admissões e de 2.609.637 desligamentos.

O país fechou o ano passado com uma taxa de desemprego de 13,5%, dado que corresponde a cerca de 13,4 milhões de pessoas procurando trabalho sem encontrar no país, segundo dados divuglados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

CYR // LFS

Lusa/Fim