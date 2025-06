A alteração foi divulgada após uma reunião do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) do país sul-americano, que aprovou o aumento da mistura de etanol na gasolina de 27% para 30% a partir de agosto, enquanto a parcela de biodiesel no gasóleo mineral aumentará de 14% para 15%.

Lula da Silva citou a medida no âmbito do debate que antecede a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que o Brasil sediará em novembro próximo na cidade amazónica de Belém.

"O Brasil vai demonstrar que não precisa desflorestar mais para crescer, pois os avanços tecnológicos permitem mais plantio, mais colheita e em menos terra", declarou Lula da Silva, que afirmou também que na COP30 "os países ricos terão que dizer se levam a sério a questão climática".

Com essas novas misturas, além de reduzir o impacto ambiental, o Brasil espera conter os preços dos combustíveis derivados do petróleo que têm subido gradativamente nos últimos meses, em grande parte devido ao agravamento do conflito no Oriente Médio.

Segundo o Ministério de Minas e Energia do país sul-americano lusófono, as decisões adotadas hoje levarão a uma redução de curto prazo de quase 1% no preço da gasolina, que atualmente ronda o equivalente a um dólar (0,86 euros) por litro.

O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de etanol, juntamente com os Estados Unidos e a Índia, e produz a maior parte a partir da cana-de-açúcar, embora a produção de etanol à base de milho tenha expandido significativamente nos últimos anos.

