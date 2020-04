De acordo com o canal televisivo regional N1, na Federação bósnia -- a entidade dos bosníacos (muçulmanos) e croatas --, foi suspenso o confinamento total em vigor desde março para as pessoas com mais de 65 anos e com menos de 18 anos.

Os mais idosos podem agora sair de suas casas às segundas, quartas e sextas-feiras, entre as 09:00 e as 13:00, enquanto os mais novos são autorizados a andar nas ruas às terças, quintas e sábados, entre as 14:00 e as 20:00, mas sempre com o uso de máscara e mantendo o distanciamento social.

Na semana passada, o Tribunal Constitucional bósnio pediu às autoridades para reconsiderarem as restrições ao movimento destes cidadãos, pelo facto de não estarem fundamentadas de forma clara nem ter sido estabelecido um limite para a sua vigência.

Os dados oficiais indicam que a Bósnia-Herzegovina regista até ao momento 1.516 contágios por coronavírus, incluindo 60 óbitos.

Na vizinha Sérvia, os cabeleiros, salões de beleza e ginásios obtiveram autorização para reabrir hoje, após na semana passada os sapateiros, alfaiates, escolas de condução e mercados terem retomado a atividade.

Na Sérvia, com 8.042 contágios confirmados e 156 mortos por covid-19, permanece em vigor o recolher obrigatório entre as 18:00 e as 05:00 durante os dias úteis, e o confinamento total durante os fins de semana.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou cerca de 207 mil mortos e infetou quase três milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Perto de 810 mil doentes foram considerados curados.

Os Estados Unidos são o país com mais mortos (54.877) e mais casos de infeção confirmados (cerca de 965 mil).

Seguem-se Itália (26.977 mortos, quase 200 mil casos), Espanha (23.521 mortos, mais de 209 mil casos), França (22.856 mortos, cerca de 162 mil casos) e Reino Unido (21.092 mortos, mais de 157 mil casos).

PCR // ANP

Lusa/Fim