Madoff morreu no Federal Medical Center, no complexo prisional de Butner, na Carolina do Norte, aparentemente de causas naturais, disse à Associated Press a fonte, que pediu anonimato.

No ano passado, os advogados do investidor tinham pedido a sua libertação devido à pandemia de covid-19 e a problemas de saúde, mas o pedido foi recusado.

Madoff, que foi condenado a uma pena de 150 anos de prisão, admitiu ter enganado durante décadas milhares de clientes que lhe confiaram milhões de dólares para investimentos. A fraude foi conhecida em dezembro de 2008.

