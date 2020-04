"Infelizmente, há estudantes, crianças e adolescentes que não têm acesso a um computador e estão em desvantagem por causa disso. Temos de lutar contra as desigualdades de oportunidades na educação", escreveu o internacional helvético, na sua página na rede social Instagram.

Na publicação, que é acompanhada por uma fotografia do avançado benfiquista e da mulher, rodeados por vários computadores portáteis, Seferovic revelou que decidiu "comprar computadores e doá-los à plataforma @studentkeep", que trabalha com o ministério da Educação português e "fornece dispositivos aos alunos necessitados".

Com a suspensão das aulas presenciais, devido à pandemia de covid-19, as escolas adotaram um sistema de ensino à distância, mas nem todas as crianças dispõem de meios tecnológicos nos seus lares, seja um computador ou acesso à internet, para acompanharem as atividades escolares propostas pelos professores.

Através da 'studentkeep', e segundo é possível ler no site da plataforma, "uma pessoa ou uma empresa apadrinha um aluno que está em casa, mas cuja família não tem recursos para ter um computador ou até internet, concedendo um ou mais computadores extra que tenha".

