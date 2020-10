"O Belenenses irá falar com todos os presidentes de todas as federações desportivas, no sentido de se unirem e exigirem ao Governo que, dos 45 mil milhões de euros que a Europa anunciou para Portugal para o apoio à retoma, possa reverter uma parte para os clubes", escreveu o presidente do clube do Restelo, na página pessoal no Facebook.

Patrick Morais de Carvalho pediu a outros clubes e associações distritais que apelem a uma "sensibilização governamental", pois acredita que, "caso contrário, o efeito será devastador nos clubes, de Norte a Sul do país".

A direção do Belenenses já tinha emitido um comunicado, publicado no sítio oficial na Internet, em que lamentou as medidas restritivas decretadas pelo Governo no âmbito do combate à pandemia de covid-19, "sem qualquer critério percetível".

"O Clube de Futebol 'Os Belenenses' lamenta que este tipo de deliberações seja tomado sem qualquer critério percetível, na madrugada de uma sexta-feira e a poucas horas do início de jogos, quando poderiam ser decididas atempadamente e respeitando os clubes", expressou.

A suspensão das competições desportivas amadoras "coloca em causa compromissos pessoais e profissionais de inúmeros atletas e provoca significativos prejuízos financeiros (nomeadamente com viagens, organização de jogos, policiamento, ambulâncias, etc.) a instituições que se substituem ao Estado no fomento da prática desportiva e que têm vindo a demonstrar um comportamento exemplar e conforme às normas da Direção-Geral da Saúde".

Os jogos das competições desportivas amadoras marcados para o fim de semana foram cancelados, devido às restrições impostas para evitar a propagação do novo coronavírus, mantendo-se a calendarização das I e II Ligas de futebol.

O Conselho de Ministros determinou, em 22 de outubro, a limitação de circulação entre concelhos do continente entre as 00:00 de hoje e as 06:00 de terça-feira.

A pandemia de covid-19 já tinha levado à suspensão das competições de futebol, em 12 de março, tendo a I Liga sido retomada em 03 de junho, e ao cancelamento das competições seniores das modalidades de pavilhão, sendo que as camadas jovens ainda não retomaram as provas.

DYRP (JP) // RPC

Lusa/Fim