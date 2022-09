Nas declarações políticas que hoje decorrem no parlamento, a deputada do BE Joana Mortágua criticou a falta de respostas do executivo do PS perante as dificuldades que os estudantes universitários enfrentam no atual cenário de inflação, em especial no acesso ao alojamento.

"A pergunta que se impõe é só uma: o que vai fazer o governo para proteger os estudantes do ensino superior? Outros países implementaram transportes gratuitos, planos de apoio específicos, ou estão a atualizar as bolsas e os apoios sociais", afirmou.

Segundo a bloquista, "o Governo não apresentou uma única medida de apoio dirigida aos estudantes do ensino superior", com "as bolsas e os complementos" a serem "comidos pela inflação".

"O preço do alojamento é proibitivo e o Governo nada faz. Aliás, desistiu dos anúncios que em tempos prometiam alguma coisa de esquerda para o ensino superior, como acabar com as propinas. A única certeza que os estudantes do superior têm hoje é que o Governo se esqueceu deles", criticou.

Para Joana Mortágua, "é a casa, é o pão, a carne, o peixe, os transportes e todas as contas por pagar que no final serão cobradas ao país" porque "um país que não consegue manter os seus estudantes no Ensino Superior já parte endividado".

"É para chamar o Governo às suas responsabilidades, é para pedir uma resposta em nome do país e em nome dos estudantes que o BE chamou a senhora ministra do ensino superior Elvira Fortunato para nos dar estas respostas: afinal que medidas é que o Governo vai tomar para proteger os estudantes do ensino superior?", anunciou.

