Numa conferência de imprensa para apresentar os resultados da Mesa Nacional da véspera, Mariana Mortágua assumiu que o BE teve "um mau resultado" nas últimas eleições europeias, nas quais "perdeu votos, perdeu percentagem e perdeu um mandato", sendo esta a "sequência de uma perda eleitoral" que o partido não foi capaz de reverter.

Comprometendo-se a trabalhar para "reverter este ciclo político", a coordenadora do BE anunciou que foi decidido "abrir um debate alargado, dentro e fora do partido sobre a afirmação do Bloco de Esquerda como uma esquerda moderna, unitária".

"Um primeiro passo nesse processo é uma Conferência Nacional que a Mesa Nacional convoca para o ultimo trimestre de 2024", antecipou, referindo que este momento será de "participação aberta" aos militantes.

O objetivo dos bloquistas é que se faça um "debate muito alargado sobre o papel do Bloco de Esquerda no presente ciclo político, nacional e internacional".

"Queremos que essa conferência sirva também para fazer um debate sobre as responsabilidades da esquerda perante um ciclo autárquico que se abre agora e em particular para discutir a política de alianças do BE nas eleições autárquicas", acrescentou.

A proposta da direção do BE, segundo Mortágua, é que se "debatam as condições para convergências à esquerda que se possam traduzir em projetos verdadeiramente transformadores no território", dando como exemplo "a possibilidade de convergências mais alargadas para derrotar executivos de direita em sítios chave do país como em Lisboa", referiu.

