"Já dissemos e repito essa nossa disponibilidade de diálogo sob qualquer chapéu que lhe queiramos dar, sob qualquer nome de batismo", afirmou o líder parlamentar bloquista.

Pedro Filipe Soares falava aos jornalistas na Assembleia da República, em Lisboa, numa reação à entrevista do primeiro-ministro, António Costa, à RTP na segunda-feira à noite.

O dirigente do BE alertou, no entanto, que "mais do que discutir a forma, é importante discutir o conteúdo".

E apontou que o seu partido colocou "em cima da mesa matérias importantes que o Governo não responde com a seriedade da sua análise, com os números que deveria responder".

Na ótica do BE, o Governo está mais concentrado em "criar confronto político com os partidos à esquerda, mais preocupado em ambições políticas, mais preocupado em maiorias absolutas do que a resolver os verdadeiros problemas do país".

