"Só nesta noite, o nível da barragem [de Odeleite] subiu cerca de dois metros devido à pluviosidade intensa e, mesmo por questões de segurança das barragens, tem de se abrir comportas", referiu Teresa Fernandes.

O início da descarga da barragem, a mais importante do sotavento (leste) algarvio, está previsto acontecer a partir das 10:00, sendo que a hora ideal para a operação é calculada "ao minuto", o que já levou a algumas alterações da hora prevista.

Também a Barragem do Beliche, situada no mesmo concelho do distrito de Faro, a jusante da de Odeleite, deverá ser alvo de uma descarga controlada, uma vez que os níveis de água também se encontram muito elevados, acrescentou.

A Barragem do Beliche está ligada à de Odeleite por um túnel, que agora está fechado, e está também praticamente cheia, pelo que a descarga poderá ocorrer já nos próximos dias, adiantou Teresa Fernandes.

As duas barragens encontram-se atualmente com cerca de 90% da sua capacidade, estando a de Odeleite com 94% da sua capacidade e a do Beliche com 89%, segundo dados da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) referentes a segunda-feira.

Segundo a porta-voz da empresa que gere o sistema multimunicipal de abastecimento de água e saneamento do Algarve, a Barragem de Odelouca, no barlavento (oeste) algarvio, também subiu cerca de dois metros durante a noite.

Segundo dados da APA, as seis albufeiras que abastecem a região do Algarve estavam na segunda-feira com 71% de capacidade total de armazenamento.

A barragem do Arade, também no barlavento algarvio, é a que está com os níveis de água mais baixos (20%), estando a receber água da albufeira do Funcho, que se encontra com 75% da sua capacidade.

Já a Barragem da Bravura, igualmente no lado oeste da região e que há pouco tempo tinha apenas 15% de capacidade, está agora com 43%.

Na passada sexta-feira, o Governo anunciou, em Faro, que as restrições ao consumo de água no Algarve vão ser aliviadas equiparando todos os setores, com a imposição de reduções de 5% à agricultura, setor urbano e turismo.

