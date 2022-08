Os portugueses Blind Zero tomarão o lugar dos músicos australianos no festival que se realiza nos dias 25 a 27 de agosto, em Vilar de Mouros, concelho de Caminha, distrito de Viana do Castelo, segundo a organização.

"Estamos com o coração partido ao dizer que, devido a doença no nosso acampamento, fomos forçados a cancelar a nossa próxima digressão europeia. Não tomámos a decisão de ânimo leve, e lamentamos desapontar os nossos fãs. Mas a nossa saúde e bem-estar vem em primeiro lugar e agradecemos a compreensão de todos", escreveu a banda australiana, em comunicado.

A banda portuguesa Blind Zero vai apresentar o seu próximo álbum, "Courage and Doom", a editar até ao final do ano, adiantou a organização do festival.

Os Blind Zero entram no cartaz do último dia do Festival, que inclui ainda Iggy Pop, Bauhaus, The Legendary Tigerman e The Mirandas.

O cartaz do festival conta também com Simple Minds, Black Rebel, Motorcycle Clb, Clawfer, Tara Perdida e Non Talkers, no dia 26, e com Placebo, Suede, Gary Numan, Batkes e The Black Teddys, no dia de abertura.

NL // MAG

Lusa/Fim