A instituição financeira também elevou o seu objetivo de rentabilidade financeira, de 11,5% para 12%.

Na conferência de imprensa para apresentação dos seus resultados trimestrais, o presidente executivo do banco, César González-Bueno, disse que o bom início de ano e a recuperação do crédito ditaram a revisão do seu objetivo de rentabilidade.

"Com uma rentabilidade financeira de 12% e um capital superior, os resultados de 2024 deveriam ser os melhores da história do banco, assim como foram os resultados de 2023. É matemática pura", assinalou.

O Sabadell reportou ganhos de 308 milhões de euros até março, um valor que inclui o pagamento da taxa bancária (192 milhões de euros).

González-Bueno foi questionado sobre a situação política em Espanha, mas recusou fazer comentários.

Na quarta-feira, o primeiro-ministro de Espanha, Pedro Sánchez, disse que pondera abandonar o cargo.

A agenda pública do governante foi cancelada até segunda-feira, altura em que deverá anunciar, publicamente, a sua decisão.

Um tribunal de Madrid confirmou a abertura de um inquérito preliminar envolvendo a mulher de Sánchez, Begoña Gómez, por alegado tráfico de influências e corrupção.

