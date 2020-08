"O projeto vai apoiar os municípios na área de melhoramento das infraestruturas e também na provisão de serviços básicos", disse Mário Omia, diretor nacional de Desenvolvimento Autárquico, citado hoje pela Televisão de Moçambique.

Numa primeira fase, o apoio do Banco Mundial vai ser destinado a autarquias das províncias de Gaza, no sul do país, Sofala e Zambézia, no centro e Niassa, no norte de Moçambique.