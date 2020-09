No relatório e contas de 2019 do banco, a que a Lusa teve hoje acesso, é referido que o lucro do BIC-CV, com um resultado líquido do exercício de 6,021 milhões de euros (5,245 milhões de euros em 2018), "aumentou essencialmente" devido aos "resultados em operações financeiras, em razão das unidades de participação dos fundos de investimento em carteira".

O conselho de administração propôs a aplicação integral dos lucros nos resultados transitados para 2020, sem distribuição de dividendos, prática adotada por todos os sete bancos cabo-verdianos que operam com clientes residentes, como medida preventiva das consequências económicas da pandemia de covid-19.