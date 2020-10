A posição consta de uma nota sobre a situação do sistema financeiro nacional em 2019 e tendência de evolução dos riscos para a estabilidade financeira, a que a Lusa teve hoje acesso, em que o Banco de Cabo Verde (BCV) destaca que os indicadores macroeconómicos e financeiros disponíveis "evidenciam" os efeitos da pandemia na economia nacional na primeira metade do ano.

O setor do turismo representa cerca de 25% do Produto Interno Bruto (PIB) de Cabo Verde, mas o arquipélago está encerrado a voos internacionais desde 19 de março, para conter a transmissão da pandemia de covid-19. Sem turismo, o país ressente-se economicamente e além de uma recessão histórica que pode ultrapassar os 8% do PIB, o Governo admite que a taxa de desemprego possa duplicar até final do ano, para quase 20%.