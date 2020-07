Os dados fazem parte do Relatório Anual de Demonstrações Financeiras do ano passado, publicado pela instituição no Jornal da República, a par da auditoria realizada pela Ernst & Young, em Lisboa.

Segundo o documento, o BCTL tinha no final do ano ativos no valor de 704 milhões de dólares (601 milhões de euros), menos 22 milhões que no final de 2018, sendo que a maior fatia, 662 milhões de dólares (565 milhões de euros) correspondia a caixa e disponibilidade em bancos.

Os depósitos do Governo no BCTL eram de 449 milhões de dólares (383,4 milhões de euros) no final de 2019.

No que toca aos resultados, o BCTL obteve rendimentos líquidos de investimentos de 7,23 milhões de dólares (6,17 milhões de euros) e resultados líquidos de comissões, relacionadas com a gestão do Fundo Petrolífero, de 4,76 milhões de dólares (quatro milhões de euros).

Os rendimentos totais ascenderam a 12,95 milhões de dólares (11,1 milhões de euros)

As despesas totais ascenderam a cerca de 6,4 milhões de dólares (5,46 milhões de euros), quase dois terços referentes a custos com pessoal e gastos gerais administrativos.

