O presidente da Câmara Municipal do Entroncamento, Jorge Faria, disse à Lusa que os resultados dos testes realizados na quarta-feira aos 70 utentes e 77 funcionários do Lar dos Ferroviários, conhecidos ao final do dia de quinta-feira, revelaram que o surto iniciado em 10 de setembro e que originou a morte de sete dos 52 idosos infetados com o SARS-Cov-2, que provoca a doença covid-19, baixou significativamente.

"A direção do lar e todos os funcionários estão de parabéns pela dedicação e trabalho desenvolvidos", declarou, numa breve mensagem.

Os resultados conhecidos na quinta-feira revelam que, dos 70 utentes do lar, 10 continuam positivos, dois inconclusivos e 58 negativos/recuperados, sendo que, dos 77 funcionários, apenas um deu inconclusivo, havendo 76 negativos/recuperados.

No anterior ponto de situação, no passado dia 10, um mês após o início do surto, havia 39 utentes cujo resultado do teste tinha sido positivo (35 estavam em isolamento no lar e quatro internados no Centro Hospitalar do Médio Tejo), 17 haviam recuperado e 14 mantinham-se negativos.

Nessa data, 10 funcionários tinham tido resultado positivo no teste, 26 foram dados como recuperados e 43 tinham resultado negativo.

Portugal contabiliza pelo menos 2.245 mortos associados à covid-19 em 109.541 casos confirmados de infeção, segundo o mais recente boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS), de quinta-feira.

