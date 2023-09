"Começaram as operações antiterroristas na região", disse o Ministério da Defesa do Azerbaijão num comunicado, citado pela agência francesa AFP.

O ministério referiu que as posições das forças arménias estavam "a ser desativadas com armas de alta precisão na linha de frente e em profundidade".

O Azerbaijão disse ter informado a Rússia e a Turquia da operação em Nagorno-Karabakh.

Um jornalista da AFP disse ter ouvido detonações em Stepanakert, a principal cidade do enclave situado no sul do Cáucaso.

O deputado arménio Tigran Abrahamian afirmou nas redes sociais que o Azerbaijão "abriu fogo contra várias posições militares" em Nagorno-Karabakh.

O anúncio da operação azeri surge três anos após o início da anterior guerra de Nagorno-Karabakh, em setembro de 2020, que as forças do Azerbaijão venceram ao fim de seis semanas.

Baku justificou a operação militar com a morte de quatro polícias e dois civis azeris na sequência da explosão de minas em Nagorno-Karabakh, durante a madrugada (hora local).

As autoridades do Azerbaijão acusaram os separatistas arménios da região disputada da responsabilidade pelas mortes, que consideraram dever-se a atos de terrorismo.

