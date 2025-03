"Oito bombas MK-82 foram lançadas de forma anómala por um avião KF-16 da força aérea, explodindo fora do perímetro previsto", declarou a força aérea em comunicado.

O incidente ocorreu na manhã de hoje por volta das 10:00 horas (01:00 em Lisboa), em Pocheon (norte), a cerca de 25 quilómetros a sul da linha de demarcação com a Coreia do Norte, que tem armas nucleares.

De acordo com a mesma fonte, o caça participava num "exercício conjunto com munições reais, organizado com a força aérea e o exército".

De acordo com a agência de notícias sul-coreana Yonhap, a Coreia do Sul estava a realizar "exercícios com os Estados Unidos em Pocheon".

"As bombas [terão] provavelmente caído numa aldeia durante um exercício entre os Estados Unidos e a Coreia do Sul", indicou, por sua vez, a agência nacional sul-coreana de proteção civil.

O incidente causou quatro feridos graves, três ligeiros e ainda "danos materiais" numa igreja e em duas casas, de acordo com a mesma agência.

No final deste mês, os Estados Unidos e a Coreia do Sul deverão iniciar os tradicionais exercícios militares anuais "Freedom Shield", que incluem manobras para conter a ameaça nuclear da Coreia do Norte.

Washington é o principal aliado de Seul em matéria de segurança, tendo estacionados cerca de 28.500 soldados na Coreia do Sul.

"Lamentamos profundamente o lançamento errado destas bombas, que atingiram civis, e desejamos uma rápida recuperação aos feridos", declarou a força aérea na nota.

A Coreia do Sul declarou ter criado um comité para investigar o sucedido e comprometeu-se a "compensar os danos".

As relações diplomáticas entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, que permanecem tecnicamente em guerra desde o conflito armado de 1950-1953, encontram-se no ponto mais baixo das últimas décadas.

