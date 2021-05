O CIGC explica que o homem deu entrada nos serviços de urgência do Hospital Nacional Guido Valadares (HNGV) no passado dia 27 de abril, com traumatismo craniano grave.

No dia 29 de abril foi sujeito a um teste à covid-19, tendo sido transferido para o centro de isolamento de Vera Cruz para não haver riscos de contágios a pessoal médico ou outros pacientes no HNGV.

O homem morreu ao início da manhã de hoje, com um teste 'post mortem' a confirmar a infeção com uma carga viral ainda maior.

A morte foi anunciada pelo Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC) num comunicado em que dá conta do registo de 46 novas infeções em Díli, e duas em Ainaro nas últimas 24 horas, entre eles uma criança de 12 anos, todos assintomáticos.

No último dia registaram ainda 26 casos recuperados, com o total de ativos a ser atualmente de 1.260 e o total acumulado desde o início da pandemia a subir para 2.444.

Os casos positivos em Díli correspondem a 7,9% dos 579 testes realizados em Díli e a 0,78% dos testes realizados nos restantes municípios.

Atualmente há 23 pessoas no centro de isolamento de Vera Cruz, oito dos quais em estado grave.

O CIGC explica que um paciente que deu entrada em Vera Cruz no dia 12 de abril com síndrome de insuficiência respiratória aguda foi hoje transferido para a unidade de cuidados intensivos do HNGV, depois de três testes negativos.

O paciente continua com ventilação assistida no HNGV.

ASP // EA

Lusa/Fim