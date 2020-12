De acordo com o porta-voz do SIC na Lunda Norte, Veríssimo Pandamari, as crianças com 9 e 12 anos, estavam a ser levadas por dois supostos traficantes, que pretendiam viajar com os menores para Luanda, capital de Angola, para a sua alegada comercialização.

Veríssimo Pandamari, citado pela agência noticiosa angolana, Angop, disse que os homens foram detidos durante uma operação denominada "Kudissanga", que contou com a colaboração de populares.

A tentativa de tráfico destes menores é a terceira registada este ano, depois da primeira no início do ano e a segunda em julho.

NME // LFS

Lusa/Fim