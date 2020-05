O empresário foi localizado num cativeiro no bairro de Mulotane, no distrito de Boane, a 43 quilómetros do centro da capital moçambicana, no âmbito de uma operação do Sernic na manhã de hoje, disse a diretora provincial daquele serviço, Benjamina Chaves, em declarações à imprensa no local.

"Não sabemos ao certo quantas pessoas estão envolvidas, mas neste momento temos quatro indivíduos detidos", declarou Benjamina Chaves, acrescentando que os raptores exigiram cinco milhões de dólares (4,5 milhões de euros) para a libertação do empresário.