Autoridades moçambicanas com "indicações claras" da fuga de terroristas de Niassa

Lichinga, Moçambique, 26 mai 2025 (Lusa) - As autoridades moçambicanas garantem haver "indicações claras" da fuga dos grupos armados que perpetraram os recentes ataques na Reserva Especial do Niassa, norte do país, apesar de reconhecer que permanece um "ambiente desafiante" naquela província.