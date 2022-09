"A situação é um pouco preocupante e teremos de tomar algumas medidas em função daquilo que vai ser evolução das coisas nos primeiros 15 dias de outubro, o início oficial da época chuvosa", disse o chefe do Departamento de Bacias Hidrográficas, Agostinho Vilanculos, citado hoje pela Rádio Moçambique.

Em causa está o aumento dos níveis da água nas principais infraestruturas de retenção em Maputo, com destaque para as barragens dos Pequenos Limbombos e de Kurumane, que estão atualmente com os níveis de armazenamento em 80%.

Segundo o chefe do Departamento de Bacias Hidrográficas, com o arranque da época chuvosa, os níveis de água vão aumentar, o que vai exigir a abertura das comportas para aliviar a pressão.

A Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos apela às populações que vivem em áreas próximas destes rios para a tomada de decisões para prevenir o impacto de possíveis inundações.

Também a Hidroelétrica de Cahora Bassa (HCB), no centro de Moçambique, vai começar a realizar descargas, a partir de 01 de outubro, para aliviar a pressão face ao início da época chuvosa no país.

"Já temos previsões do que poderá ser a época chuvosa e isso dá-nos um maior nível de confiança de que teremos água por receber. Ela precisa encontrar espaço na albufeira para ser acomodada para não gerar cheias a jusante", disse o diretor dos Recursos Hídricos e Ambiente da HCB, citado pelo diário Notícias.

Entre os meses de novembro e abril, Moçambique é ciclicamente atingido por ventos ciclónicos oriundos do Índico e por cheias com origem nas bacias hidrográficas da África Austral.

Os desastres naturais que afetaram Moçambique na última época chuvosa provocaram um total de 142 óbitos, tendo afetado cerca de um milhão de pessoas, segundo dados avançados em agosto pelo Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres.

EYAC // VM

Lusa/Fim