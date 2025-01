"No dia 02 de janeiro de 2025, a agência finlandesa de transportes e comunicações Traficom iniciará uma inspeção de controlo (...) do 'Eagle S'", anunciou a diretora da Traficom, Sanna Sonninen, em comunicado de imprensa, especificando que este controlo é uma medida extra à investigação iniciada pela polícia finlandesa.

"Vamos realizar a fiscalização para que não interfira com as operações policiais e com a investigação", disse.

O "Eagle S", cujo pavilhão é das Ilhas Cook, é suspeito de ter danificado, no dia de Natal, o cabo elétrico submarino EstLink 2, que liga a Finlândia à Estónia, no Mar Báltico.

O navio foi abordado e depois transportado sob escolta para o porto de Kilpilahti, 40 quilómetros a leste de Helsínquia, onde os investigadores o inspecionaram e interrogaram a tripulação de cerca de 20 membros.

Na terça-feira, sete marinheiros foram considerados suspeitos e proibidos de viajar.

O "Eagle S" é suspeito de pertencer à "frota fantasma" russa. Este termo refere-se aos navios que transportam petróleo bruto e produtos petrolíferos russos embargados.

A NATO (Organização do Tratado do Atlântico Norte) anunciou na sexta-feira que iria reforçar a sua presença militar no Mar Báltico, até porque muitos incidentes semelhantes foram registados na região desde a invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022.

Estas ações, que visam nomeadamente infraestruturas energéticas e de comunicações, inserem-se, segundo especialistas e dirigentes políticos, no contexto da "guerra híbrida" entre a Rússia e os países ocidentais, nesta vasta área marítima delimitada por vários membros da NATO, onde Moscovo também tem pontos de entrada.

Dois cabos de telecomunicações foram cortados nos dias 17 e 18 de novembro em águas territoriais suecas. Um graneleiro de bandeira chinesa, o "Yi Peng 3" -- que se encontrava na zona na mesma altura -- está na mira de Estocolmo.

A União Europeia já anunciou estar a reforçar as medidas para "proteger os cabos submarinos, nomeadamente melhorando o intercâmbio de informações, implementando novas tecnologias de deteção e as capacidades de reparação submarina e cooperando a nível internacional".

PMC // JH

Lusa/Fim