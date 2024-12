O aviso abrange partes do País de Gales e do sudoeste de Inglaterra e estará em vigor no sábado, das 03:00 às 11:00 locais (mesma hora em Lisboa).

O Met Office alertou para "ventos destrutivos", com rajadas de até 145 quilómetros por hora esperadas nas zonas costeiras e montanhosas.

Darragh, a quarta tempestade da época, deverá também trazer chuvas fortes, tendo sido emitidos mais de 100 avisos e alertas de inundação em todo o Reino Unido.

Cerca de três milhões de pessoas que vivem na zona de alerta vermelho deverão receber um alerta sonoro no seu telemóvel avisando-as de ventos fortes, anunciou o governo.

O som e as vibrações estão programados para durar cerca de 10 segundos, mesmo que os telemóveis estejam no modo silencioso.

O alerta vermelho é o aviso mais grave que os meteorologistas podem emitir e é utilizado "com pouca frequência", segundo o Met Office.

"Esta será a maior utilização de sempre do sistema (de alerta de emergência) fora de um cenário de exercício", acrescentou um porta-voz num comunicado.

O Darragh surge duas semanas depois de a tempestade Bert ter assolado grande parte da Grã-Bretanha, causando inundações "devastadoras" em partes do País de Gales e cortando a eletricidade a milhares de casas na Irlanda.

Os cientistas alertam regularmente para o facto de as alterações climáticas estarem a aumentar a força destrutiva das tempestades, ciclones, furacões e tufões em todo o mundo.

Os oceanos mais quentes libertam mais vapor de água, que fornece energia adicional às tempestades, cujos ventos se intensificam. O aquecimento da atmosfera permite-lhes também reter mais água, o que favorece a ocorrência de chuvas intensas.

