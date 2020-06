"A quantidade de madeira escrita nos documentos não é a que eles realmente transportavam nos camiões", declarou José Ncuinda, chefe da fiscalização do sector de Florestas e Fauna Bravia na província de Sofala.

A madeira foi apreendida nos últimos três dias, no âmbito de uma operação de fiscalização do Ministério da Terra e Ambiente, que visa evitar o contrabando e abate ilegal de madeira no país.