A medida consta do decreto presidencial publicado hoje no Diário da República que prorroga o estado de emergência em Angola por mais 15 dias, entre as 00:00 do dia 26 de abril e as 23:59 de 10 de maio.

A nova fase do estado de emergência traz algumas novidades, entre as quais a possibilidade de aceder a registos de telecomunicações para seguir casos suspeitos ou os seus contactos.