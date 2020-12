"Dependendo das condições atmosféricas, o mesmo sistema poderá evoluir para depressão tropical, com possibilidade de entrar no canal de Moçambique na semana entre 28 de dezembro e 03 de janeiro", lê-se num comunicado do Instituto Nacional de Meteorologia.

O instituto refere, no entanto, que o canal de Moçambique vai continuar calmo nos próximos sete dias, apelando para que as populações continuem a acompanhar as informações que serão divulgadas pelas autoridades.