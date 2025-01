A tempestade Eowyn, que hoje chegou à Irlanda, vai também afetar Portugal continental a partir de hoje e até sábado, prevendo-se chuva, vento e agitação marítima forte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Numa nota, a AMN recomendou medidas de precaução, principalmente à comunidade piscatória e da náutica de recreio, e desaconselhou à população em geral atividades na orla marinha ou atividades junto à costa.

Segundo a AMN, a agitação marítima será caracterizada por uma ondulação do quadrante noroeste, "com uma altura significativa que poderá atingir os oito metros e uma altura máxima de 14 metros, com um período médio a variar entre os 13 e os 16 segundos".

O vento soprará do quadrante noroeste, com uma intensidade média de 65 quilómetros por hora (km/h) e com rajadas até 117 km/h.

À comunidade piscatória e da náutica de recreio que se encontre no mar, a AMN sugeriu o regresso ao porto de abrigo mais próximo e a adoção de medidas de precaução, evitando sair para o mar até que as condições melhorem, e recomendou o reforço da amarração e da vigilância das embarcações atracadas e fundeadas.

Aconselhou ainda que mantenham "um estado de vigilância permanente e acompanhem a evolução da situação meteorológica", através dos avisos à navegação e da previsão meteorológica do IPMA e outras informações disponibilizadas pelas Capitanias dos Portos.

À população em geral são desaconselhados passeios junto à orla costeira e nas praias e a prática de atividades em zonas expostas à agitação marítima ou atingidas pela rebentação, em especial o acesso e permanência junto às falésias e zonas de arriba.

"Caso exista absoluta necessidade de se deslocar até à orla costeira, deverá manter uma atitude vigilante, tendo sempre presente que nestas condições o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras", acrescentou.

Segundo o IPMA, um sistema frontal associado à depressão Eowyn, que está a afetar o Reino Unido, está hoje a causar precipitação em Portugal, que começará no Norte do continente, estendendo-se "gradualmente às restantes regiões do país ao longo de sexta-feira e sábado".

O IPMA colocou sob aviso amarelo os distritos do Porto, Viana do Castelo, Braga, Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa, entre as 18:00 de hoje e as 18:00 de sábado, devido a marítima com ondas de noroeste de quatro a cinco metros.

Também sob aviso amarelo devido a agitação marítima estão os distritos de Faro, Beja e Setúbal, entre as 03:00 e as 18:00 de sábado, com ondas de noroeste com entre os quatro e os quatro metros e meio.

Os distritos do Porto, Viana do Castelo, Braga, Aveiro estão também sob aviso amarelo entre as 18:00 e a meia-noite de hoje por períodos de chuva por vezes forte.

Em Viana do Castelo e em Braga o vento soprará forte com rajadas até aos 80 km/h, acrescentou o IPMA.

A ministra do Ambiente já alertou hoje para a possibilidade de inundações nas localidades das margens dos rios Tejo e Mondego e revelou que a Agência Portuguesa do Ambiente está em contacto com os municípios dessas regiões.

A tempestade Eowyn começou hoje a atingir a Irlanda com ventos recorde, com rajadas de 183 km/h, causando perturbações em vários aeroportos, incluindo em voos com destino a Lisboa, levando as autoridades a pedirem às pessoas para ficarem em casa.

