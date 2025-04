Autoridade Palestiniana acusa Israel de impedir acesso de núncio católico ao Santo Sepulcro

Jersualém, Israel, 19 abr 2025 (Lusa) A Autoridade Palestiniana acusou hoje Israel de negar ao núncio do Vaticano o acesso à Igreja do Santo Sepulcro em Jerusalém e de impedir as celebrações cristãs no período da Páscoa.