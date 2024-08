Entre abril e junho deste ano, o aumento homólogo dos salários negociados na zona euro (3,55%) é o mais baixo desde o último trimestre de 2022.

Os dados sobre a evolução dos salários antes da reunião em setembro do BCE é um indicador a que o banco central presta "especial atenção" pelo impacto que pode ter na inflação no setor dos serviços.

"A queda dos salários negociados na zona euro no segundo trimestre foi superior à esperada", disse o economista sénior da zona euro no ING Research, Bert Colijn, advertindo que, apesar de poder haver ainda "surpresas positivas" no final do ano, o aumento dos salários hoje conhecido "torna ainda mais provável um corte de 25 pontos base [nas taxas de juro do BCE] em setembro".

O economista refere também que o abrandamento dos salários "trará algum alívio para aqueles que defendem um ciclo de cortes graduais nas taxas de juro, uma vez que o crescimento salarial negociado de 3,55% em termos homólogos está mais em linha com as perspetivas da inflação a médio prazo".

No entanto, o economista adverte para o facto de o crescimento salarial ser ainda "demasiado elevado" para se atingir o objetivo de inflação de 2%, dado o "fraco crescimento da produtividade".

Assim, o caminho para a moderação salarial poderá "estar repleto de obstáculos" e o segundo semestre de 2024 poderá ainda trazer "algumas surpresas", uma vez que os sindicatos, particularmente na Alemanha, continuam a exigir salários elevados nas negociações.

"Embora isso seja ótimo para os consumidores e melhore um pouco as perspetivas económicas, poderá ser menos positivo para o BCE no final deste ano", sublinha Colijn.

JS // EA

Lusa/Fim