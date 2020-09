Numa mensagem que colocou na sua conta oficial na rede social Facebook, Jorge Carlos Fonseca reconhece que este crescimento surge "num contexto tão difícil como o atual, que se caracteriza pela perda do emprego nos países de acolhimento".

"Deve ser também compreendido como um compromisso de solidariedade para com os familiares que por aqui ficaram e exprime o quão apurado é o espírito de altruísmo do cabo-verdiano. Apesar das adversidades, é capaz de abdicar de uma poupança para a sua estabilidade e segurança e repartir com familiares e amigos o que lhe resta", lê-se na mensagem.