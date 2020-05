Inicialmente as autoridades tinham dado conta da existência de oito mortes, mas segundo a Força de Resposta aos Desastres Naturais de Pradhan, a localidade do acidente, 11 pessoas morreram, incluindo uma criança de oito anos.

A fuga da substância química - estireno sintético - ocorreu na altura em que os operários se preparavam para colocar em funcionamento a unidade fabril que esteve fechada no quadro das medidas de contenção contra a propagação da pandemia de covid-19.

Inicialmente foi detetado um incêndio que acabou por ser extinto mas posteriormente ocorreu a fuga do gás que afetou toda a zona da fábrica, e zonas adjacentes, situada na costa ocidental da União Indiana provocando o pânico entre os habitantes.

De acordo com fontes policiais algumas pessoas sofreram ataques de coração na altura em que tentavam chegar ao hospital da cidade.

Cerca de mil pessoas que se encontravam num perímetro de três quilómetros queixam-se de problemas respiratórios e de uma "sensação de ardor" nos olhos.

Pelo menos uma centena de pessoas foi hospitalizada em estado de saúde considerado crítico, disse o comissário da polícia, R.K. Meena.

O mesmo responsável disse que uma pessoa morreu de uma queda na altura em que tentava afastar-se da zona e uma outra pessoa acabou por não resistir aos ferimentos depois de ter saltado do segundo andar de um edifício perto da fábrica.

As restantes vítimas acabaram por morrer no hospital.

O ministro da Indústria, Mekapati Goutahm Reddy, disse que as equipas de socorro encontraram muitas pessoas inconscientes no interior das casas onde residem tendo sido conduzidas para o hospital.

A empresa sul-coreana LG Chem Ltd é proprietária da fábrica, a maior unidade industrial da empresa sediada na Coreia do Sul.

Os responsáveis pela companhia já disseram que vão cooperar com as autoridades no auxílio aos residentes e empregados da fábrica e que estão a investigar as causas que provocaram a fuga de gás.

As autoridades enviaram para o local 25 ambulâncias para o transporte de vítimas para os hospitais situados fora do perímetro da fábrica.

O maior incidente fabril na União Indiana ocorreu na central da Bophal, quando uma fuga de gás metano atingiu a zona matando 2.850 pessoas e ferindo 20 mil habitantes em 1984.

PSP // ANP

Lusa/fim