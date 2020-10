"Investimos para abrir o ano escolar com medidas adequadas. Dia 02 de novembro, as aulas presenciais iniciarão na cidade da Praia", anunciou Ulisses Correia e Silva, ao explicar esta manhã, no parlamento, as respostas do executivo à crise provocada pela covid-19 no arquipélago, sendo este também o primeiro debate na Assembleia Nacional, com o chefe do Governo, desde julho.

As aulas presenciais do ano letivo 2020/2021 em Cabo Verde arrancaram em 01 de outubro, com exceção da Praia, devido ao nível de transmissão da covid-19 na capital. Em todo o país, as aulas presenciais no ano letivo anterior foram suspensas em março e não chegaram a ser retomadas, até este mês, devido à pandemia de covid-19.