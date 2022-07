Numa cerimónia na Casa do Roseiral, no Palácio de Cristal, Augusto Santos Silva e Isabel Pires de Lima receberam a Medalha de Honra da Cidade das mãos do presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, e do presidente da Assembleia Municipal do Porto, Sebastião Feyo de Azevedo.

A lista de homenageados foi aprovada por unanimidade em reunião de câmara, a 27 de junho, depois de integrar as sugestões dos vários partidos, conforme foi hoje referido na cerimónia.

Foi ainda atribuída a Medalha Municipal de Mérito, grau ouro, a um conjunto de cidadãos e instituições: Alexis Tam, Álvaro Domingues, Ana Cristina Pereira, António Alberto Xavier Guimarães (Becas), António Roquette, António Araújo, Carlos Prata, Francisco Ribeiro da Silva, Jaime Milheiro, Max Oliveira, João Paulo, Jorge Constante Pereira, José Leite Pereira, Julieta Guimarães, Lydia Silva, Manuel Dias Pinheiro, Manuel Monteiro, Manuel Ulisses, Fátima de Campos Ferreira, Maria José Ribeiro, Maria Teresa Lago, Mário Barbosa, Nuno Botelho, Nuno Ferrand, Paulo Magalhães, Rui Sarmento e Castro, Tomás Jervell e Wilson Faria.

A Associação das Escolas de Jesus, Maria e José, a CASO -- Consumidores Associados Sobrevivem Organizados, o Centro Comunitário Cirilo, o Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ), o Centro Hospitalar Universitário do Porto (CHUP), o Colégio de Nossa Senhora do Rosário, a confeitaria Petúlia, o Ramaldense Futebol Clube, a relojoaria Mendonça e a tasca "Da Badalhoca" foram as entidades às quais foi atribuída a Medalha Municipal de Mérito.

Já a título póstumo, foram atribuídas medalhas ao ex-presidente da Junta de Freguesia de Campanhã, Ernesto Santos, falecido em março, bem como a Eugénio dos Santos, José Eduardo Pinto da Costa e Raúl Castro.

A Medalha Municipal de Bons Serviços foi entregue a Maria do Céu e Raul Matos Fernandes.

A cerimónia desta manhã teve início com um momento musical interpretado pelos alunos da Academia de Música de Costa Cabral.

Desde 2014 que a cerimónia de entrega de medalhas municipais acontece a 9 de julho, uma data simbólica, pois remete para o desembarque do exército libertador que viria pôr fim ao Cerco do Porto, a 9 de julho de 1832.

As medalhas municipais do Porto dividem-se em três categorias -- Honra da Cidade, Mérito e Bons Serviços -- e todas elas têm três graus (ouro, prata e cobre), com exceção para a Medalha de Honra da Cidade, que é apenas atribuída no grau ouro.

