"A nossa comunidade, uma organização intergovernamental, é cada vez mais uma comunidade de pessoas, e isso passa pela facilitação da mobilidade, seja para efeitos de trabalho, estudo ou viagem, e pela intensificação das trocas e investimentos no grande espaço que é a CPLP", disse Augusto Santos Silva, numa mensagem no Twitter, na véspera da reunião dos presidentes dos parlamentos lusófonos.

"Portugal tem a honra de acolher a assembleia parlamentar da CPLP, segunda e terça-feira, uma assembleia muito importante porque significa uma dimensão parlamentar que organiza e estrutura a CPLP", acrescentou o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros.

Sob o tema da livre circulação no interior da CPLP, Santos Silva destacou as "sessões de trabalho muito intensas" e vincou que "em seis dos nove Estados-membros, a delegação será chefiada pela Presidente ou pelo Presidente do país", havendo a registar a presença de cerca de 40 parlamentares lusófonos.

Portugal acolhe este ano a reunião dos líderes parlamentares da CPLP com o objetivo de "continuar a cimentar a CPLP através do reforço da cooperação entre os respetivos parlamentos", concluiu o presidente da Assembleia da República.

A chefiar as respetivas delegações estão presentes os presidentes dos parlamentos de Angola, Carolina Cerqueira, Cabo Verde, Austelino Correia, Guiné-Bissau, Cipriano Cassamá, São Tomé e Príncipe, Delfim Santiago das Neves, e Timor-Leste, Aniceto Longuinhos Guterres Lopes.

A Guiné Equatorial e Moçambique estarão presentes através de uma delegação parlamentar que se deslocará a Lisboa.

As reuniões de segunda-feira de manhã serão subordinadas a temas como Política, Estratégia, Legislação, Cidadania e Circulação, Economia, Ambiente e Cooperação, e Língua, Educação, Ciência e Cultura, além de reuniões da Rede de Mulheres Parlamentares e da Rede de Jovens Parlamentares.

Para a tarde está marcada a sessão solene de abertura da XI Assembleia dos Parlamentos da CPLP (AP-CPLP), na sala do Senado, com mensagens do presidente da Assembleia da República, do ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, do secretário-executivo da CPLP, Zacarias da Costa, e do presidente da AP-CPLP e presidente da Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau, Cipriano Cassamá.

