O seu estilo espirituoso deu vida a uma série de personagens peculiares ao longo de mais de 50 anos de atividade no meio artístico, nas quais se incluem, alem da excêntrica Rose Nylund em "The Golden Girls", a zeladora em "Hot In Cleveland".

Betty White também arrancou risos com piadas ocasionais na comédia "A Proposta", de 2009, e a paródia de terror "Lake Placid".

A pedido do público, apresentou o "Saturday Night Live" em 2011.

Betty White afirmou uma vez que a personagem Sue Ann Nivens, que interpretou em "The Mary Tyler Moore Show", poderia ser "desagradável".

Essa interpretação valeu-lhe dois Emmys, tendo ao longo da sua carreira sido nomeada por diversas vezes para os Globos de Ouro.

Betty White nasceu a 17 de janeiro de 1921 e não foi revelada a causa da morte.

