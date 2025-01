A Atlânticoline informou, em comunicado, que cancelou as viagens da Linha Rosa previstas para sábado entre as duas ilhas do grupo Ocidental açoriano, "devido às condições climatéricas adversas à navegação, nomeadamente à intensidade do vento e forte ondulação".

Na nota, a empresa "agradece a compreensão dos passageiros" e lamenta "quaisquer transtornos" que o cancelamento possa causar.

A Atlânticoline também cancelou na tarde de hoje a viagem da Linha Verde (Horta/Madalena/Velas/Madalena/Horta), devido às condições meteorológicas adversas à navegação.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para sábado, para as ilhas do Grupo Central dos Açores (Flores e Corvo), céu muito nublado, temporariamente com abertas durante a tarde, períodos de chuva fraca ou chuvisco, e vento de sudoeste "fresco a muito fresco (30/50 km/h [quilómetro/hora]), tornando-se muito fresco a forte (40/65 km/h) com rajadas até 80 km/h e soprando temporariamente de oeste".

Para as duas ilhas as previsões apontam ainda para "mar cavado a grosso, tornando-se grosso a alteroso", com ondas de noroeste de 4 a 5 metros, aumentando para 5 a 6 metros.

