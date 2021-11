"Estes números são o resultado da retoma da atividade e sua normalização", afirmou Romeu Pires, diretor da consulta externa, citado num comunicado divulgado pelo CHTMAD, que tem sede social em Vila Real e agrega os hospitais de Chaves e Lamego.

O centro hospitalar disse que a "evolução positiva da resposta assistencial é confirmada pelo acréscimo do número total de consultas" no período de janeiro a outubro de 2021, comparativamente ao período homólogo de 2019. Em 2020, a atividade assistencial foi condicionada pela pandemia de covid-19.

Até outubro de 2021, foram realizadas 270.201 consultas, mais 1% do que no mesmo período de 2019 e mais 13,37% do que em igual período de 2020. De acordo com o centro hospitalar, nas primeiras consultas houve um aumento de 1,5%.

Relativamente à atividade cirúrgica, foram realizadas 13.617 cirurgias, mais 9,4% do que no mesmo período de 2019 e mais 38% do que em 2020.

O CHTMAD especificou que na cirurgia convencional se verificou um aumento de 9,4%, e 11,1% na cirurgia de ambulatório.

"Este aumento deve-se, sobretudo, ao esforço que a instituição está a realizar na conciliação da retoma da atividade e na recuperação das listas de espera provocadas pelo contexto de pandemia", afirmou Pinto Sousa, diretor do Centro de Gestão de Cirurgia.

Também no hospital de dia, segundo o centro hospitalar, houve um aumento de sessões.

As sessões de hemodiálise aumentaram "significativamente", designadamente mais 16,7% do que no mesmo período de 2019.

Teresa Morgado, diretora do Serviço de Nefrologia, justificou estes resultados "com a criação do Centro de Responsabilidade Integrada -- Centro de Diálise, que permitiu alargar a um maior número de doentes a oferta de cuidados prestados e, consequentemente, melhorar a acessibilidade ao Serviço Nacional de Saúde (SNS) da população da área de influência do CHTMAD".

O conselho de administração do centro hospitalar afirmou, no comunicado, que "esta realidade não seria possível sem a vontade, colaboração e dedicação dos seus colaboradores que diariamente contribuem para melhorar e aumentar a qualidade dos cuidados de saúde prestados à população".

PLI // JAP

Lusa/Fim