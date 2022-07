O alegado atirador, um homem, foi alvejado e morto por agentes da autoridade, após um veículo descaracterizado da polícia ter sido alvejado várias vezes.

A polícia canadiana adiantou, em comunicado, que no total quatro pessoas, todas elas sem-abrigo, foram atacadas pelo suspeito.

A polícia informou que o ataque começou pouco antes das 06:15 horas locais (16:15 em Lisboa), quando chegaram relatos de tiros em vários locais em Langley, uma cidade nos arredores de Vancouver, na costa do Pacífico canadiano.

Um dos mortos encontrava-se numa paragem de autocarro, enquanto o segundo foi encontrado num parque perto de um centro comunitário que presta apoio os sem-abrigo.

As autoridades também se depararam com duas pessoas gravemente feridas, uma delas uma mulher, que se encontra em estado crítico.

Por volta das 07:00 horas locais (17:00 em Lisboa), a polícia localizou o suspeito do tiroteio numa rua em Langley e, após um confronto, foi baleado e abatido.

Imagens divulgadas por vários meios de comunicação social mostram bicicletas e mochilas no meio da rua ladeadas por cones sinalizadores da polícia, tal como um carro da polícia com pelo menos nove marcas de balas no para-brisas e na janela do condutor.

