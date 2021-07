"Este é um ataque terrorista e provocou várias vítimas", afirmou fonte do Ministério do Interior iraquiano, salientando que o número de vítimas mortais pode ser superior no atentado no mercado de al-Howeilat.

O atentado ocorreu numa altura do dia em que o mercado estava repleto de clientes, que se preparavam para celebrar terça-feira, o feriado Eid al-Adha, ou Dia do Sacrifício, quando os muçulmanos fazem compras para comemorar.

Pilhas de mercadorias caíram ao chão após a explosão, que danificou parcialmente as instalações do mercado.

Para já, ninguém reivindicou o ataque, mas o grupo 'jihadista' Estado Islâmico (EI) já assumiu a autoria de ataques semelhantes na área.

Segundo um comunicado do exército do Iraque, o primeiro-ministro iraquiano, Mustafa al-Kadhimi, ordenou já a prisão do comandante do regimento da Polícia Federal responsável pela área do mercado, tendo sido aberto um inquérito para investigar as circunstâncias do atentado.

Este ano já foram três os atentados em bairros densamente povoados em Sadr City.

O mais recente ocorreu em abril, em que pelo menos quatro pessoas morreram num ataque com um carro armadilhado estacionado ao lado de um mercado, explosão provocada também por uma bomba artesanal.

