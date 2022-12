Associação quer pedido de desculpa de Messi por insultos a jornalistas

Os membros da comitiva da seleção argentina de futebol, vencedora do Mundial2022 com Lionel Messi em destaque, devem pedir desculpa pelos insultos aos jornalistas no final do encontro decisivo, no domingo, considerou hoje a Associação Internacional de Imprensa Desportiva (AIPS).