"Se conseguida a mobilização de recursos, isso vai ter um impacto significativo do ponto de vista social e, sobretudo, para as famílias vulneráveis", disse Vasco Nhabinde, diretor de Estudos Económicos e Financeiros no Ministério da Economia e Finanças.

Vasco Nhabinde falava hoje em Marracuene, nos arredores da capital moçambicana, no segundo dia da conferência científica organizada pelo Instituto Nacional de Saúde sobre a covid-19.