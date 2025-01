"Aguardamos com expectativa que Timor-Leste se torne membro pleno da ASEAN e reconhecemos os progressos realizados por Timor-Leste na implementação do roteiro para a sua adesão plena", lê-se numa declaração, divulgada no final de um retiro dos chefes da diplomacia da organização, que decorreu sábado e domingo na Malásia, e contou com a participação do ministro timorense dos Negócios Estrangeiros, Bendito Freitas.

Na declaração, os ministros dos Negócios Estrangeiros da ASEAN felicitam também a "participação reforçada de Timor-Leste nas reuniões" da organização e apelam aos "parceiros externos para continuarem a prestar assistência ao reforço das capacidades de Timor-Leste".

Segundo o Governo timorense, Timor-Leste participou em 84% das cerca de 500 reuniões, realizadas em 2024 pela ASEAN.

"Estes resultados refletem o empenho de Timor-Leste na adesão plena à ASEAN", afirmou o Executivo timorense em nota divulgada na sua página oficial.

Na declaração final, os chefes da diplomacia da associação do sudeste asiático afirmaram também que aguardam com "expectativa a criação da Unidade de Timor-Leste no secretariado da ASEAN", para "intensificar os esforços na facilitação da adesão" à organização.

Além de Bendito Freitas, participou também no encontro a vice-ministra para os Assuntos da ASEAN, Milena Rangel.

Os estados-membros da ASEAN chegaram a um acordo de princípio em novembro de 2022 para integrar Timor-Leste na organização regional, tendo então o país recebido o estatuto de observador e a "luz verde" para participar em todas as reuniões, incluindo nas cimeiras.

A Presidência e o Governo timorenses decidiram apontar o ano de 2025 para a concretização da adesão plena, cumprindo um roteiro que exige o estabelecimento de acordos e missões diplomáticas, construção de infraestruturas e preparação de recursos humanos, entre outros.

A ASEAN foi criada em 1967 pela Indonésia, Singapura, Tailândia, Malásia e Filipinas e tem como objetivo promover a cooperação entre os estados-membros para garantir a paz, estabilidade e o desenvolvimento económico, social e cultural da região.

Integram também a ASEAN, o Brunei Darussalam, Camboja, Laos, Myanmar e o Vietname.

