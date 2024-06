Em comunicado, a ASAE explicou que a apreensão dos 6.000 litros de vinho, cujo valor ultrapassa os 5.000 euros, prendeu-se com a falta de rotulagem e ausência da conta-corrente atualizada, nomeadamente no que se refere "à discrepância" entre as garrafas de vinho e o seu registo no saldo da conta-corrente.

A ASAE adiantou ainda ter suspendido o funcionamento do estabelecimento por falta de requisitos de asseio e higiene.

"A ASAE continuará a desenvolver ações de fiscalização no âmbito das suas competências em todo o território nacional em prol da sã e leal concorrência entre operadores económicos, na salvaguarda da segurança alimentar e saúde pública dos consumidores", concluiu.

