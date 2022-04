Entre os artistas que atuarão no IPMA estão Paulo Gonzo, Jorge Ferreira, Áurea, Delfins, Calema e Xutos e Pontapés, de acordo com a organização do evento que distingue anualmente artistas de ascendência portuguesa e que este ano terá lugar no Providence Performing Arts Center, no estado de Rhode Island, nos Estados Unidos da América (EUA).

A apresentação do evento ficará a cargo da atriz Daniela Ruah e do apresentador Ricardo Farias, que anunciarão os vencedores das 13 categorias em competição, entre elas Rock, Fado e Rap.

No total, estão nomeados artistas de nove países, sendo Portugal a nação mais representada.

Para "Melhor Performance Global de Música" concorrem "Se Tu Quiser", de Kelly Rosa (Brasil); "Vamos Ser Felizes", de Cordeone (USA); "Bo Miste^r", de Diva Barros (Cabo Verde), e "Regresso (Live in Warsaw)", de Miroca Paris (Portugal).

A categoria "Melhor Performance Tradicional" é dominada por portugueses (Jacinta&António Bastos, Bolha e Cristina Clara) e conta ainda com um artista do Canadá (Marito Marques).

Já "A Vida Depois da Vida", de Tony Gouveia (Canadá); "Fado Sem Ti", de Marco Oliveira (Portugal); "Bem Estar Interdito", de Cordeone (EUA); e "Estou Bem", de Inês de Vasconcellos (Portugal), estão nomeados para "Melhor Performance de Fado".

Para "Melhor Instrumental" foram nomeados "'The Mermaid and the Sailor'", de Sohayla Smith (Canadá); "Perspectivas", de Marco Matos (Portugal); "Up", de i Tempo (Canadá); e "Escapismo", de Ricardo J. Martins (Portugal).

Na categoria "Videoclipe do ano" estão em competição "Hashtag NotAlways" (Suíça); "'Lisbon'" (Canadá); "Amor ao Longe" (Canadá); e "'Father, Son And The Holy Spirit'" (Portugal).

Para "Melhor Performance de Dança" competem artistas de Portugal, EUA e Espanha; já a categoria de "Melhor Performance de Rock" é dominada por Portugal e pelo Canadá.

Pela "Melhor Performance de Rap/Hip-Hop" concorrem artistas de França, Canadá, EUA e Portugal e a "Melhor Performance de 'Música Popular'" será disputada por Portugal e pelos EUA.

"Amor Ao Longe (ft. Salvador Sobral&MARO)", por Marito Marques (Canadá); "Aurora", por Bruno Correia (Portugal); "Sing a Sad Song", por Lyia Meta (Malásia); "Incerteza", por Bruno Chaveiro (Portugal); "I'm Done", por Ruby Anderson (Canada); e "Dear God", por Mirza Lauchand (Portugal), são os nomeados para "Melhor Performance Pop".

Já a "Canção do ano" poderá ser "Estou Bem", de Inês de Vasconcellos (Portugal), escrita por Capicua e Ricardo Cruz; "Pensamento", de Lookalike (Portugal), escrita por Lookalike, Tyoz e Isaac Goge; "Bem Estar Interdito", de Cordeone (USA); e "Amor Ao Longe (ft. Salvador Sobral&MARO)", de Marito Marques (Canadá), escrita por Marito Marques e Paulo Abreu Lima.

A categoria de "Novo talento" será disputada por Giuliana Amaral (EUA) e K45 (EUA), que atuarão ao vivo para um painel de jurados espalhados pela plateia.

"Os juris avaliarão as performances e selecionarão o vencedor a ser anunciado posteriormente no evento. Um prémio em dinheiro de 2.000 dólares (1.858 euros) e tempo de estúdio com a MDC Music, em Toronto, serão concedidos ao vencedor do 'Novo talento' IPMA", anunciou a organização em comunicado.

A única categoria votada pelo público no 'site' do IPMA será o "People's Choice Award" (Escolha do Público), em que os quatro artistas/bandas que receberem mais votos tornar-se-ão os indicados oficiais, e aquele que obtiver a maior quantidade de votos será anunciado vencedor.

MYMM // MAG

Lusa/Fim