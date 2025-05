A cada ano, são distribuídas milhares de pulseiras a miúdos entre os 2 e os 15 anos, cada uma com um código único. Caso uma delas se perca ou desapareça, a própria ou quem a encontre só tem de ligar para o 112, dar o seu número e rapidamente estará de volta à família, com a ajuda da PSP.

O programa exclusivo e pioneiro da PSP, criado em parceria com a Fundação MEO, a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, a Rádio Comercial, a Missing Children Europe, o Instituto de Apoio à Criança e a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE), marca hoje uma nova edição, num evento no Jardim Zoológico de Lisboa, que contará com a participação de cerca de três centenas de crianças do 1.º ciclo, a mascote da PSP, o Falco, atuação da Banda Sinfónica da PSP e outras atividades promovidas pela Polícia, pela Fundação MEO, pela DGEstE e pelo Jardim Zoológico.

Desde 2012, ano do lançamento do programa, já foram atribuídas 623 197 pulseiras, das quais mais de 67 mil no ano passado, tendo sido promovido o reencontro rápido de 58 crianças, cujo paradeiro se desconhecia momentaneamente, com as suas famílias. E neste ano já são mais de 17 mil as pulseiras distribuídas pelo programa, cujo principal objetivo é "agilizar o trabalho de sinalização de uma criança desaparecida e promover o seu rápido retorno à família".

A adesão ao Estou Aqui! Crianças não implica qualquer custo e a pulseira é válida até ao final do ano civil em que é adquirida. Como funciona? É muito simples: Qualquer criança que tenha uma destas pulseiras e se perca só precisa de contactar a PSP ou, caso seja encontrada por um adulto, que este faça o contacto através do número de emergência nacional (112). Nesse telefonema, basta comunicar onde se encontra e qual o código da pulseira que a criança tem consigo — cada uma tem um código alfanumérico, único, sem qualquer relação com dados pessoais — e a PSP, de imediato, promove todos os esforços para garantir a segurança da criança, informa a família e assegura o reencontro familiar.

As pulseiras podem ser pedidas através do site do Programa Estou Aqui! Crianças e funcionam em todo o território nacional e podem ser solicitadas tanto para crianças residentes em Portugal como não residentes — por exemplo, que estejam aqui de férias. "Após efetuarem o registo, os requerentes devem deslocar-se à Esquadra da PSP escolhida aquando do pedido e levantar a(s) pulseira(s). A plataforma é gerida pela PSP e os dados pessoais são utilizados única e exclusivamente no contexto do programa", informa a estrutura.

A PSP apela a que os pais/encarregados de educação: