Vivíamos ainda num mundo sem Google quando o SAPO nasceu, a 4 de setembro de 1995, gerado da necessidade de organizar o enorme e repentino crescimento de informação que surgia na internet. Para trazer respostas e organização, seis membros da equipa do centro de informática da Universidade de Aveiro construíram primeiro um conjunto de páginas web, depois um software próprio, o Serviço de Apontadores Portugueses, que rapidamente evoluiu para um verdadeiro portal agregador e fez da informação o seu propósito.

Agora a cumprir os primeiros 30 anos de vida, o SAPO vai festejar com todos os que fizeram estas três décadas, contando-lhe histórias de marcas, empresas, instituições e produtos que nasceram no mesmo ano, trazendo-lhe reportagens que celebram este período da história comum, mostrando-lhe as pessoas que marcaram o país nas mais diversas áreas e convidando-o a juntar-se a esta celebração.

Todas as semanas, a par da produção própria e da riqueza de conteúdos dos nossos parceiros, que fazem do SAPO um verdadeiro agregador, servindo-lhe informação diversificada mas com critério e qualidade garantidos, vamos ter novidades, pedaços de história e histórias que o farão viajar no tempo. Da criação da Amazon ao surgimento do Colombo como maior centro comercial da Península Ibérica, da adesão ao espaço Schengen ao surgimento dos primeiros unicórnios portugueses, do casamento real de D. Duarte e D. Isabel de Herédia à conquista da Eurovisão e do Europeu de Futebol, da estreia de Toy Story ao desenvolvimento que a Autoeuropa trouxe ao país, vamos recuperar momentos históricos e mostrar-lhe como evoluíram até este moderno 2025.

No muito que temos para contar, de então como de agora, deixamos para si a escolha das personalidades que mais marcaram estas três décadas de vida, seja na ciência ou na música, no entretenimento ou na economia e política, no desporto ou nas artes. Saiba em breve quem são os nomeados e participe na votação que o SAPO vai abrir para escolher os nomes mais relevantes destes 30 anos de história. E deixe-se surpreender diariamente com as novidades que preparámos para esta celebração.

Em três décadas e ao lado dos parceiros que garantem a riqueza e diversidade deste universo que faz parte da sua vida e dos seus hábitos, muitas histórias se contaram, mas muito mais estão por contar. No SAPO, poderá continuar a descobri-las, a acompanhar a atualidade e a encontrar toda a informação e conteúdos deste verdadeiro portal para o mundo. O SAPO tem tudo, menos comparação.