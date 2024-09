37 projetos vão construir as suas máquinas voadoras e mergulhar com estilo nas águas do Tejo, na final da quarta edição do Red Bull Flugtag Lisboa.

Os primeiros voos vão ter início às 13h00. A organização do evento recomenda a chegada com alguma antecedência para garantir o melhor lugar com vista para a Rampa de Voo.

ACESSO AO RECINTO

A Doca da Marinha estará aberta como em qualquer outro dia, não existindo por isso qualquer restrição de acesso, nem uma entrada específica.

PROGRAMA

10h00 Abertura do Hangar e exposição das máquinas voadoras

12h50h Abertura da Rampa de Voo com a atuação dos Farra Fanfarra

13h00 Início do Red Bull Flugtag Lisboa

18h00 Entrega de Prémios

SIDE ACTS

Ao longo do dia o público vai ser surpreendido por alguns momentos especiais, com destaque para:

Voo de Paramotor com Dimitris Kolliakos - piloto grego, que fez o seu primeiro voo com 11 anos e especializou-se na vertente de Paramotor alcançando fama mundial

Red Bull FrancaMente Showcase - é uma demonstração única onde rap e improviso se unem, criando um espaço livre para três MCs exibirem as suas skills fora do contexto competitivo. Nesta exibição, eles partilham as suas rimas de forma autêntica e criativa, conectando-se com o público de maneira envolvente e espontânea, dando a conhecer o Red Bull FrancaMente

Red Bull Flugtag

MUSIC LOUNGE

Esta área estará situada na Tenda Apolo (zona 8 - mapa), junto ao Hangar. Aqui o público pode assistir à atuação de DJs convidados:

14h00 DJ Perez

16h30 DJ Décio

19h00 Umafricana

COMO ASSISTIR

A organização preparou uma zona de bancadas de acesso livre para os espectadores (zona 3 - mapa). Vários ecrãs gigantes estarão também na zona do evento, para que o público não perca nenhum momento da competição e possa acompanhar os Hosts de serviço - João Manzarra e Carina Caldeira, Rui Simões e Catarina Maia.

ZONA DE MOBILIDADE REDUZIDA

Existe uma zona reservada a pessoas com mobilidade reduzida (zona 12 - mapa)

LIVE STREAM

Para quem não tiver oportunidade de estar presente no Red Bull Flugtag Lisboa, o SAPO e a SIC Radical garantem a transmissão em direto a partir das 13h00.

COMO CHEGAR

A Doca da Marinha situa-se na Avenida Infante D. Henrique, nas proximidades do Terreiro do Paço, no centro de Lisboa (https://maps.app.goo.gl/rsiadBJeUSfJVNGXA). Não há nenhuma restrição de trânsito para chegar ao local. É uma zona com ótimos acessos, servida por uma vasta rede de transportes públicos. Aqui ficam algumas sugestões de como chegar:

CARRO: Os melhores acessos ao local do evento são através da zona oriental da cidade. Recomenda-se a utilização das habituais plataformas de navegação.

TRANSPORTES PÚBLICOS

AUTOCARRO / ELÉTRICO: Existem vários autocarros e elétricos da Carris com paragem nas imediações do evento. Pode planificar a viagem em http://www.carris.pt/

COMBOIO: A estação de comboio mais próxima é a de Santa Apolónia

METRO: A linha azul é a que nos leva mais próximo da zona do evento, saindo na estação do Terreiro do Paço

BARCO: A Estação Fluvial do Terreiro do Paço é a que fica mais próxima da zona do evento

BICICLETA / TROTINETE: Quem optar pela de bicicleta pode fazer um agradável passeio pela ciclovia situada ao longo do rio. Também há inúmeras empresas que disponibilizam bicicletas e trotinetes, que podem ser alugadas para aceder à zona do evento

ONDE ESTACIONAR

A Telpark é parceira do Red Bull Flugtag Lisboa e oferece uma tarifa especial para os espectadores que façam a pré-reserva de estacionamento, na semana que antecede o evento:

Tarifa público Prebook: €3,90 (tarifa 24h00, reserva através da app)

Parques dissuasores (junto à linha azul metro): Sete Rios, Berna, Valbom, Marquês Pombal, Alexandre Herculano

Parque mais próximo: Terminal de Cruzeiros

ZONA DE RESTAURAÇÃO

Esta área estará preparada para fornecer comida e bebida ao público (zona 7 - mapa)